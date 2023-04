Liverpool | per la difesa si guarda in casa Benfica

Commentaprimo Il centrocampista inglese Mason Mount non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea , in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto riportato dal Daily Mail ,, ...Commentaprimo Ilha messo nel mirino Kalvin Phillips , 27enne centrocampista inglese in uscita del Manchester City. Lo riporta il Daily Star ....alla finale dell' Eurovision Song Contest 2023 prevista il prossimo 13 maggio acon "...e a condividere tutta l'energia e la forza del nuovo pezzo " in una versione riarrangiata...

Liverpool, per il centrocampo Klopp pensa a Phillips del Manchester City TUTTO mercato WEB

La scenografia dell'Eurovision 2023 è stata svelata con un conto alla rovescia da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla a Liverpool ...Re Carlo e la regina consorte Camilla hanno fatto visita a Liverpool, dove hanno avuto l’onore di “accendere” il palco ...