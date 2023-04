LIVE – Italia-Estonia | Mondiali doppio misto 2023 curling in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Latestualedi, partita valevole per il Gruppo A deidi, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, che nella nottena hanno sfidato i padroni di casa, tornano sul ghiaccio per vincere e rimanere in corsa per il passaggio del turno. Gli azzurri devono vedersela ora con la formazione estone, che proverà a rimanere nelle prime posizioni. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00ne di mercoledì 26 aprile a Gangneung, in Corea del Sud. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...