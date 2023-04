LIVE Italia-Estonia 6-7 | Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA | azzurri sconfitti ed eliminati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44: Resta ancora una partita da affrontare per glima la sfida con la Danimarca sarà solo un pro forma. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 12.42: Ancora una volta nei momenti decisivi l’si è sciolta, Arman e Constantini hanno perso lucidità ed hanno permesso la rimonta alla squadra avversaria. Questa la costante di questo torneo iridato con le squadre sulla carta più forti, se si esclude la partita con l’Australia che rientra nella categoria delle giornate storte 12.41: E’ stata un’insufficiente quella vista aidi Gangneung. Non è questa la strada giusta per provare a fare il bis olimpico a Cortina. Vanno fatte le giuste valutazioni ma rinunciare a Mosaner in questa disciplina è puro ...