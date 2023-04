LIVE Italia-Estonia 3-2 | Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA | gli estoni accorciano le distanze nel quarto end

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50: Doppio punto estone nel qurto end. L’va all’intervallo in vantaggio 3-2 11.49: Constantini scongiura il triplo punto estone, ne arriveranno due 11.48: Sono due le stonea punto quando mancano gli ultimi due tiri delend 11.44: Due stonea punto dopo 4 tiri delend 11.38: Kaldvee ritenta la doppia bocciata ma non è precisa e arriva la seconda mano rubata degli azzurri che si portano sul 3-0 11.34: L’sbaglia il tentativo di doppia bocciata con la guardia e la situazione resta invariata quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end 11.32: Una stone estone a punto dopo i primi sei tiri del terzo end 11.26: Mano rubata dagli azzurri che si portano ...