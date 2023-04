LIVE Italia-Estonia 1-0 | Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA | un punto per gli azzurri nel primo end

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: L’ha piazzato tre stone aquando manca l’ultimo tiro degli estoni 11.17: Due stone azzurre adopo 4 tiri del secondo end 11.12: Constantini trova la bocciata all’ultimo tiro e l’mette a segno un11.06: Tre stone azzurre adopo 4 tiri delend 11.01: Inizia la partita, mano per l’10.58: Squadre sul ghiaccio, tutto pronto per l’inizio della partite 10.55: Il Mondiale prevede la partecipazione di 20 squadre, divise in due gironi da 10 squadre l’uno. Il round robin prevede che ogni squadra affronti le altre nove del proprio girone e al termine la prima classifica si qualificamente in finale, la ...

LIVE Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA: partita decisiva per tornare in corsa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programmi, Tv e streaming dei playoff del Mondiali di curling misto – I convocati azzurri per i Mondiali di curling misto – L'avventura della "nuova" ...