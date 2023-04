LIVE – Inter-Juventus 1-0 | Dimarco sblocca il risultato! Gol da attaccante

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è l’incontro valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022-2023 (andata 1-1): segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ladi Massimiliano Allegri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, Coppa Italia: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul sito (scopri qui come ...

15' Dimarco(3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1) : Perin; ...MILANO - E' la resa dei conti, almeno per questa stagione: dopo essersi affrontate in campionato e nella turbolenta gara d'andata a Torino,e Juventus si giocano questa sera al Meazza la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Visto l'1 - 1 dello Stadium, è come una gara secca, con la possibilità di tempi supplementari e calci ...FORMAZIONI UFFICIALI- JUVENTUSINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. S. InzaghiJUVENTUS (3 - 5 - 2): ...

21' - Ancora un rischio corso dalla Juventus, Lautaro in pressing su Locatelli riconquista palla e conclude, spedendo però a lato. 20' - Corner conquistato dalla Juventus, ma sulla battuta successiva ...