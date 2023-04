LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | riflessioni dopo il Sistema Colle in apertura

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:51 Va ora sotto l’ora e mezza. 11:48 Un’ora e 38 da spendere per Nepo, 1:32 per. 11:45 Una sfortunata apparizione delè anche più recente della già indicata Topalov-Kramnik 2006: Carlsen-Karjakin 2016, ottava partita. In quel caso Magnus perse il controllo della situazione alla quarantottesima mossa, e andò addirittura in svantaggio nel match salvo poi recuperare due partitee poi vincere agli spareggi. 11:42 Ad ogni modo, la direzione della partita qui la decide il cinese, che ha una rilevante quantità di opzioni per rinsaldare la posizione. 11:39 Ora la cattura in f6 offre forse, paradossalmente, qualcosina in più al Nero, ma ...