LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | il Sistema Colle del cinese sorprende

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:39 Ora la cattura in f6 offre forse, paradossalmente, qualcosina in più al Nero, ma non sembra la spaventosa minaccia indicata. 12.Nxf6+?! gxf6! saw Ianwin Game 2 of the match — hasunderestimated 12.Bxf6 gxf6 again? The computer says Ian was right to castle here, thoughof course doesn’t need to take#Nepopic.twitter.com/J9X7sQ59OT — chess24.com (@chess24com) April 26,11:36 11… O-O E anche il Nero arrocca corto. Posizione solida, non però di quelle che piacciono al russo. 11:33 Al momento la situazione è di totale equilibrio, il Nero punta la diagonale b8-h2, il Bianco è ...