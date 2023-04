(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primain linea deldi, corsa a tappe settimanale che si tiene nella regione francofona della Svizzera, anticipando di fatto il piatto forte del mese di maggio, ild’Italia. Dopo il prologo di ieri,si fa sul serio. Da Crissier a Valléè de Joux: per un totale di 170,9 km. Un percorso, nel dettaglio, mosso nella prima parte, con in serie i GPM di Fontanezier (4,5 km al 7,8%), Mauborget (5,4 km al 7,9%) e il Col Mont d’Orzeires (3,8 km al 6,9%), e successivamente, ai -50 km dall’arrivo una fase pianeggiante che potrebbe consentire ai velocisti di arrivare a giocarsi la ...

...Serie A per renderlo piu' accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle ripreseal ...e lo sviluppo all'estero 'passano dai risultati e dal lavoro che svolgiamo tutti i giorni in......Serie A per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese "" al ...nostro sviluppo all'estero passano dai risultati e dal lavoro che svolgiamo tutti i giorni in...... Luigi De Siervo L'amministratore delegato della Serie A è inper il mondo per promuovere il ...Serie A per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese "" al ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per espe ...