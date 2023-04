LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo! La carovana viene scossa dal ritiro di Simon Yates

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Attenzione perchéSI RITIRA! 15.30 Mancano 80 km al15.24 Ritornano in tre davanti: Dario Lillo, Julien Bernard e Michael Schär, quest’ultimo è riuscito a rientrare. 15.20 Esplode la corsa, altro pezzo che si stacca dal trenino dei fuggitivi. In testa ormai ci sono solo Dario Lillo (Q36.5) e e Julien Bernard (Trek-Segafredo). 15.18 Dopo il GPM di Fontanezier è andato in archivio anche quello di Mauborget. Michael Schär si è staccato dal gruppetto di testa dei fuggitivi. In testa rimangono in tre: Dario Lillo (Q36.5),Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) e Julien Bernard (Trek-Segafredo). 15.15 Ricordiamo che, questa mattina, a causa di una positività al covid, il kazako dell’Astana Alexey Lutsenko non ha preso il via dalla partenza di ...