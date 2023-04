LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 70 km al traguardo! Simon Yates ritirato | in corsa gruppo quasi compatto

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 La temperatura inè tutt’altro che calda, ci sono all’incirca 11-13° C. 15.50tirato dalla INEOS Grenadiers. 15.48 Sono 70 i km al15.45 In discesa ildietro i fuggitivi si è spezzato. Ora gli uomini in fuga però, rispetto al primodi inseguitori, ha solo 8? di vantaggio. 15.40 Superate le due ore di: la media è di 40,2 km/h. 15.38 Ora lunga discesa per poi riprendere la strada in salita verso l’ascesa del Col Mont d’Orzeire. 15.34 Uno dei favoriti lascia ildi, mentre ini fuggitivi conservano 20? di vantaggio sul. 15.33 ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel.