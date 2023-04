LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo! Velocisti staccati dal gruppo principale Si ritirano Rui Costa e Cavendish

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Arrivano i ritiri die Rui. 16.05 Sono 60 i km al16.00 Mancano 15 km al Col Mont d’Orzeires (3,8 km al 6,9%). 15.57 Elia Viviani, Mark, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria e Alberto Dainese sono a 2’50” dal, quello di testa: sono tutti virtualmente fuori dai giochi per la vittoria di. 15.55 La temperatura in corsa è tutt’altro che calda, ci sono all’incirca 11-13° C. 15.50compatto tirato dalla INEOS Grenadiers. 15.48 Sono 70 i km al15.45 In discesa ildietro i fuggitivi si è spezzato. Ora gli uomini in fuga però, rispetto al primo ...

... quella del player di Betclic Apogee, che l'ha portato a giocarsi eventi importanti inper l'... Ragionando a più lungo raggio vorrei vincere un evento. So che lavorando duro e con anche un ......Serie A per renderlo piu' accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle ripreseal ...e lo sviluppo all'estero 'passano dai risultati e dal lavoro che svolgiamo tutti i giorni in...Lunetta e Ferrari wild card, tanti eventi e garesu FedermotoTV. Lo start di gara è vicino. ... come la bike walk targata Giant (che permetterà ai partecipanti di fare un esclusivodi pista ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per espe ...