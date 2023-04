LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 5 km al traguardo! Si va verso la volata finale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Tentativo di Cavagna che prova a scombinare le cose in testa al gruppo. 17.23 Mancano 5 km al17.19 Si vala, gruppo compattissimo. 17.15 Mancano 10 km all’arrivo! 17.13 Nel frattempo il gruppetto dei velocisti, staccatissimo da quello di testa, è stato costretto a una pausa forzata a causa di problemi con il transito in un punto del circuito. Organizzazione non impeccabile nella circostanza. 17.12 Tobias Foss, secondo della classifica generale, si prende il primo posto al traguardo volante di Le Pont, alle sue spalle il compagno di squadra Gloag. 17.09 Si vail traguardo volante di Le Pont. 17.05 Sono 20 i km all’arrivo! 17.00 Il gruppo velocisti transita a 6 minuti. 16.58 C’è poca azione, ma perché la ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel.