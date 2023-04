LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo Velocisti tagliati fuori | inizia l’ultimo pezzo della tappa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Media di corsa attualmente sui 40,4 km/h. 16.42 Al chilometro 155 i corridori si fronteggeranno sul traguardo volante di Le Pont, a 15 km dal traguardo. 16.38 Sono 40 i km! 16.33 Julien Bernard, cheè stato anche in fuga, passa per primo sul traguardo del GPM di Col Mont d’Orzeires guadagnandosi così il diritto, domani, di vestire la maglia degli scalatori aldi. 16.30 Il gruppo con iè scivolato a oltre sei minuti, chiaro segnale del fatto che abbiano mollato il colpo. 16.27 Entriamo nella terza ora di corsa per laodierna. 16.25 In testa al gruppo ora c’è l’EF Education-Easypost. 16.23 Anche Chris Froome si è staccato ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel.