LIVE Conegliano-Novara | Playoff volley femminile 2023 in DIRETTA | gara-1 semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi1 didi Serie A1 di pallavolo2022-tra Prosecco Doc Imocoe Igor Gorgonzola. A Villorba va in scena un classico delle ultime stagioni di, la sfida tra le due squadre che stanno segnando l’ultimo periodo delitaliano, in modo più marcato, campione del mondo e di Italia in carica, che quest’anno ha alzato il trofeo del Mondiale per Club, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, battendo in finale propriocon il punteggio di 3-1. Si gioca al meglio delle tre ...