LIVE Conegliano-Novara 3-0 | Playoff volley femminile 2023 in DIRETTA | vittoria con brivido finale per le venete!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.01:ha dominato gara1 di semiper un set e mezzo, poi ha tirato i remi in barca pensando di poter gestire ed ha rischiato tantissimo nel terzo set, andando sotto 22-24, poi il cambio di marcia e il 4-0 che ha chiuso il match. Prosegue la serie vincente delle venete contro unatroppo fallosa e poco efficace in attacco 26-24 Robinsooooooooooooon! La rimonta di! 3-0 per le venete che vanno sull’1-0 nella serie 25-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Plummeeeeeeeeeeeeeer 24-24 Haak da zona 2 implacabile! 23-24 Mano out Plummer da zona 4 22-24 Primo tempo Bonifacio 22-23 Diagonale vincente di Plummer da zona 4 21-23 Carcaces! Vincente da zona 4 21-22 Out Haak da seconda linea e c’è il sorpasso 21-21 Errore al servizio ...