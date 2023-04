LIVE Conegliano-Novara 2-0 | Playoff volley femminile 2023 in DIRETTA | le venete si aggiudicano anche il secondo set | 25-22

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 Lo chiude Robinson da zona 4 sulle mani del muro eè avanti 2-0 24-22 Murooooooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’azione più spettacolare del match! Ec’è ancora 24-21 Errore al servizio24-20 La diagonale di Robinson da zona 4 23-20 Sull’asta l’attacco di Robinson da zona 4 23-19 Out Robinson da zona 4 23-18 Primo tempo dietro Fahr 22-18 Vincente il pallonetto di Carcaces da zona 4 22-17 In rete l’attacco di Haak da zona 2 22-16 Out la diagonale dio Haak da zona 2 22-15 Primo tempo Danesi 22-14 La diagonale di Haak da zona 2 21-14 Diagonale vincente di Plummer da zona 4 20-14 La slash di Danesi 20-13 Mano out Carcaces da zona 4 20-12 Diagonale stretta vincente di Giovannini da zona 4 20-11 Tocco vincente di seconda ...