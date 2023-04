LIVE Conegliano-Novara 1-0 | Playoff volley femminile 2023 in DIRETTA | le venete dominano il primo set | 25-16

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Muroooooooooooooooooooo Karakuuuuuuuuuuuuuurt 3-1 Out Karakurt da zona 4 2-1 Tocco vincente di Plummer da zona 4 1-1 Mano out Bosetti da zona 4 1-0 Errore al servizio25-16 La chiude Haak con un attacco da zona 2. Otto i punti della svedese, protagonista assoluta di questoset 24-16 Pallonetto vincente di Karakurt da seconda linea 24-15 Vincente Haak da zona 2 23-15 Ancora Bosetti vincente in parallela da zona 4 23-14 Diagonale stretta di Bosetti da zona 4 23-13 Mano out Karakurt da seconda linea 23-12 Muroooooooooooo Danesiiiiiiiiii prova a riprendersi23-11 Errore al servizio23-10 Di sinistro Robincon mano out da zona 4 22-10 Mano out Plummer da zona 2 21-10 Muro di Chirichella 21-9 Il pallonetto vincente ...