(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match di primo turno del WTA 1000 di(Spagna): l’azzurra sfida, per la seconda volta in stagione, l’egiziana per l’accesso ai trentaduesimi di finale. La marchigiana, numero 40 del mondo, fa il suo debutto stagionale sulla terra battuta, ritornando in gara dopo la parentesi americana di marzo. Ildiha avuto sin qui un unico lampo: sul cemento messicano di Merida, la numero due d’Italia ha colto il quarto titolo nel circuito maggiore, sconfiggendo in finale la svedese Peterson in tre set. A parte quest’exploit, l’italiana non è riuscita a centrare risultati di rilievo. Il rosso non è di certo la ...

... reduce dalla finale in terra (indoor) tedesca, oltre Cocciaretto c'èGiorgi , n.40 WTA, che ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 24 aprile 2023InfineGiorgi , n.43 WTA, debutterà contro l'egiziana Mayar Sherif , n.61 del ranking, già ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 23 aprile 2023L'Italia si affida al quintetto composto da Martina Trevisan ,Giorgi , Elisabetta ... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà fruibile ...

LIVE Camila Giorgi-Sherif, WTA Madrid 2023 in DIRETTA: inizia il cammino nella capitale spagnola OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Giorgi-Sherif, match di primo turno del WTA 1000 di Madrid (Spagna): l’azzurra sfida, per la sec ...Camilo Villegas will be among the players hitting the links at Vidanta Vallarta from April 27-30 for the Mexico Open at Vidanta.Expecting big things from Villegas this week Here are some ...