LIVE Camila Giorgi-Sherif 6-4 3-5 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | di nuovo un break di vantaggio per l’egiziana

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Non riesce il recupero di dritto al. 15-30 Altro doppio fallo per l’azzurra, il quinto del match. 15-15 Lunga la risposta di rovescio per. 0-15 Non riesce la contro smorzata dell’azzurra col rovescio. 3-5 GAME! Se ne va il dritto in corsa dell’azzurra, che ora deve servire per rimanere aggrappata al set 40-30 Spinge col drittonon contiene il suo lob difensivo. 40-15 Brutto errore col dritto per. 40-0 Decolla via il rovescio di. 30-0 Ace, il secondo del match. 15-0 Lunga di poco la risposta di dritto dell’azzurra. 3-4! Altro errore col dritto per l’italiana che ...

Giorgi se la vedrà contro Mayar Sherif nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna) , ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Sherif scenderanno in ...Giorgi , n.40 WTA, debutta contro l'egiziana Mayar Sherif , n.59 del ranking, già battuta a ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI Già al secondo turno Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.... reduce dalla finale in terra (indoor) tedesca, oltre Cocciaretto c'èGiorgi , n.40 WTA, che ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 24 aprile 2023

LIVE Camila Giorgi-Sherif 6-4, WTA Madrid 2023 in DIRETTA: la marchigiana vince il primo set! OA Sport

