LIVE Camila Giorgi-Sherif 1-0 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurra

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Lunga la risposta di. 40-40 Grave errore con la volee per, si va ai vantaggi. 40-30 Buona prima ad uscire dell’egiziana. 30-30 Scappa il rovescio lungolinea di. 30-15 Primo doppio fallo anche per la nordafricana. 30-0 A rete il rovescio. 15-0 Attacca col dritto, larga la difesa dicol rovescio. 1-0 GAME! Con il dritto a sventaglio l’azzurra conquista il primo gioco della partita. 40-30 Primo doppio fallo per. 40-15 Dritto profondo. 30-15 Primo punto per, errore di rovescio per l’italiana. 30-0 Sbaglia ancora l’egiziana col rovescio. 15-0 Scappa la risposta ...

Giorgi se la vedrà contro Mayar Sherif nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna) , ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Sherif scenderanno in ...Giorgi , n.40 WTA, debutta contro l'egiziana Mayar Sherif , n.59 del ranking, già battuta a ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI Già al secondo turno Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.... reduce dalla finale in terra (indoor) tedesca, oltre Cocciaretto c'èGiorgi , n.40 WTA, che ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 24 aprile 2023

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Giorgi-Sherif, match di primo turno del WTA 1000 di Madrid (Spagna): l'azzurra sfida, per la sec ...