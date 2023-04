Lite Serra-Mourinho | quarto uomo deferito

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Marcodi Cremonese-Roma, è statodalla procura federale della Figc dopo lacon l'allenatore della Roma, Josè. L'indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita del tecnico portoghese, in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso dell'arbitro nei suoi confronti. A inizio secondo tempo di Roma-Cremonese dello scorso 28 febbraio l'allenatore portoghese è stato espulso dal direttore di gara Piccinini dopo una discussione connel post partita aveva denunciato: "ha detto all'arbitro di espellermi ma non è stato onesto e non gli ha riportato anche cosa mi ha detto e come me l'ha detto: parole ingiustificabili. Magari come ...