Lite Serra-Mourinho | l’arbitro è stato deferito

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Marco, quarto uomo di Cremonese-Roma, èdalla procura federale dopo lacon Josè. L'indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita dello Special One in conferenza stampa, lamentando un atteggiamento irrispettoso del direttore di gara nei suoi confronti. Il procuratore Giuseppe Chinè ha rilevato un comportamento da parte di"inopportuno, ingiurioso e offensivo delle parole utilizzate" che viola "i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo" come anche il codice deontologico dell'Aia che impone ai suoi associati il "rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell'Aia".nel post partita aveva denunciato: ...

