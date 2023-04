L' Italia è di nuovo sotto attacco dei mercati e dell' Ue Moody' s | Goldman Sachs e i falchi europei sono contro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'è finita nel mirinoe grandi banche internazionali. Alla minaccia di: "Puntate sul debito spagnolo e non su quellono", si è aggiunta quella di's, ancora più pesante visto il peso'agenzia di rating: "Btp a rischio spazzatura". Ieri si è appreso che l’è diventata - si legge sul Giornale - l'unico Paese tra quelli seguiti da’s che rischia di perdere l’"investment grade" nei giudizia società di rating. Che significa essere declassati dall’attuale rating "Baa3" a quello immediatamente, "Ba1", lasciando l’ultimo comparto di investimento «non speculativo» per entrare nel mare aperto dei cosiddetti junk bonds: i titoli spazzatura, ...

Stranamente innessuno ha il coraggio di portarlo in sala, tanto meno in televisione. A ... il 9 maggio dial Barberini, il 24 dello stesso mese al Monicelli di Narni, 29 al City Light di ...... e da noi ci sono scuole di eccellenza per lo studio delle Ai in alcuni atenei d': Genova, ... C'è uno svilupponel settore che porta all'incontro con studiosi di altre aree '. Bocconi è ...Gong! Stasera Inter e Juve si alzano dai rispetti angoli e si ritrovano dia centro ring. Chi resta in piedi andrà a giocarsi la finale di Coppaa Roma il prossimo 24 maggio con Fiorentina o Cremonese. Auguriamoci che la metafora pugilistica resti tale. L'ultima ...

Mattarella: "La Resistenza ha dato vita alla nuova Italia" AGI - Agenzia Italia

Buongiorno Steve... partiamo dal Marillion Weekend, la due giorni di eventi con un fitto calendario di incontri in programma il 28 e 29 aprile al Gran Teatro Geox di Padova.Ekaterina Antropova è nata in Islanda, ad Akureyri, da genitori russi nel 2003. Si è trasferita a 7 anni a San Pietroburgo, dove ha iniziato a giocare a pallavolo abbandonando la ginnastica artistica ...