L’invasione dell’Ucraina sta spaccando lo sport

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Fra i molteplici effetti collaterali causati dalrussac’è quello di aver aperto una crisi all’interno del movimentoivo internazionale che non ha precedenti, o quasi. Lo, del resto, non è mai separato dal contesto politico, economico e sociale in cui viene praticato e una guerra convenzionale nel cuore dell’Europa non poteva certo non avere ricadute sulle sue competizioni. E se i provvedimenti presi nel febbraio 2022 dal Comitato Olimpico (CIO) e dalle federazioni internazionali (d’ora in poi: FSI) erano stati un compromesso che aveva in qualche modo tamponato la situazione, il perdurare del conflitto sta rischiando di mettere a repentaglio la tenuta del sistema. A poco più di un anno dalla loro inaugurazione, sui Giochi olimpici di Parigi del prossimo anno aleggia lo spettro del ...