L' intelligenza artificiale e l' IoT migliorano la sicurezza sul lavoro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un monitoraggio costante dei lavoratori impegnati in attività a rischio. E' quanto consente il sistema DPI-SmartCare di TopNetwork che mira a ridurre drasticamente gli incidenti sulgrazie a un controllo costante sull'equipaggiamento fornito, sfruttando le competenze acquisite sull'utilizzo dell'e della sensoristica avanzata. Quello dellaè uno dei temi che stanno più a cuore di TopNetwork, come spiega all'Italpress Massimiliano Dionisi, account manager dell'azienda: “Questa tematica ci ha portato a realizzare il sistema DPI-SmartCare che, grazie a modelli intelligenti e all'utilizzo della IOT, con sensori indossabili e che vengono applicati ai dispositivi individuali, consente un monitoraggio costante di tutti gli operatori che sono impegnati in attività a ...

Moderna e IBM stanno collaborando per utilizzare l'generativa e il calcolo quantistico per far progredire la tecnologia dell'mRNA L'articolo Moderna e IBM: alleanza tecnologica per nuovi farmaci a base di mRNA proviene da True ...... per cominciare, dato che per almeno altri 20 o 30 anni sembra inverosimile pensare di potere delegare a un'l'atto operatorio o individuare un responsabile diverso dal medico ...... Sam Altman è infatti il fondatore di OpenAI e quindi della società responsabile di ChatGPT : l'generativa che " stando alle (discutibili) dichiarazioni dello stesso Altman ...

Intelligenza artificiale, studiare nelle università italiane WIRED Italia

La tecnologia, oggi, evolve a tal punto che – mentre si è solo agli inizi di un dibattito destinato a durare a lungo sugli effetti di un certo nuovo strumento – ecco che si è già prodotto il successiv ...TikTok sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di generare immagini del profilo basate sull’intelligenza artificiale, come ha rivelato il consulente di social media Matt ...