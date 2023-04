L’insegnante di sostegno | come diventare la figura specializzata al supporto degli alunni con difficoltà

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 Aprile 2023 –diè unapresente all’interno del sistema scolastico italiano ed è stata introdotta per la prima volta nel 1977. Si tratta di un insegnante con adeguata specializzazione che ha lo scopo di aiutare un bambino o ragazzo affetto da disabilità nell’ambito della didattica e dell’inclusione con gli altri compagni della classe in cui è inserito. Il docente specializzato lavora all’elaborazione di un piano didattico che possa favorire l’apprendimento adattandolo alle disabilità fisiche, mentali o cognitive da cui lo studente può essere affetto. In Italia ildeldiè garantito in tutte le scuole di ordine e grado a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Facendo ...

... quando molti di noi non ce'hanno , di test a crocette e quant'... mi ha fatto pensare che comedisono stata ...Nei primi anni 2000 ha lavorato comedi chitarra per ... The Cube: due ex comandanti del gruppo Wagner confessano'... Lvova - Belova ha co - fondato Blagovest, un'organizzazione a......" madre idealmente di tutti gli italiani che antepongono'amore ... Nell'Italia repubblicana è statadi Lettere e, ... ottenendo le critiche di Rifondazione Comunista e ilinvece ...