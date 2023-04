Liga | Atletico Madrid-Maiorca LIVE Poi tocca al Barcellona

Madrid e Maiorca si sfideranno alle 19:30 al Wanda Metropolitano nel match valido per la 31ª giornata di2022/2023. Ottima occasione per la squadra di Simeone per avvicinarsi al Real ...Lipsia 53/37= +16(gol fatti/gol subiti= differenza reti) 1. Barcellona 54/9= +45 2. Real Madrid 65/28= +37 3.Madrid 47/22= +25 4. Real Sociedad 39/29= +10 5. Betis Siviglia 39/33= +6Nellainvece scenderà in campo prima l'Madrid che alle 19.30 ospita il Maiorca quindi alle 22 trasferta con il Vallecano per il Barcellona. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 APRILE ...

Mercato estero, colpo dell'Atletico Madrid: accordo raggiunto con Caglar Soyuncu. Il difensore arriva a parametro zero in estate.