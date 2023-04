Liga 2022 2023 | spareggio Champions a reti inviolate | la Real Sociedad mantiene il vantaggio sul Betis

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Termina aloper un piazzamentonella prossima stagione traSiviglia e, dunque la formazione basca riesce a mantenere il margine di sei punti nei confronti degli andalusi, decisamente meno contenti di questo pari nella trentunesima giornata – turno infrasettimanale – dellarispetto agli ospiti. Una partita estremamente bloccata quella tra i ragazzi di Pellegrini e la squadra di Alguacil, che non sfondano e non collezionano particolari occasioni per sbloccarla. Vince la paura di perderla, visto che in un senso avrebbe chiuso il discorso, nell’altro riaperto improvvisamente tutto a sette giornate dalla fine. Dieci tiri per parte, possesso palla ...

... e 13 in 17 partite nel) e ha convinto il Girona a portarlo in Europa con la formula del prestito. Con questo poker si è assicurato di chiudere in doppia cifra anche la prima stagione nella...Debacle assoluta del Real Madrid che, nel match valevole per la trentunesima giornata di/2023 , cade 4 - 2 sul campo del Girona . A far notizia non è soltanto il risultato, ma soprattutto il poker messo a referto dall'attaccante Valentin Castellanos , che è entrato di diritto ...Clamoroso tonfo del Real Madrid che, nel match dell'Estadio Municipal di Montilivi valevole per la trentunesima giornata de La/2023 , viene demolito dal Girona con un pesantissimo 4 - 2 firmato da Valentin Castellanos , grande mattatore con un poker personale. Avvio di partita devastante da parte dei padroni di casa,...

Formazioni ufficiali Girona-Real Madrid, Liga 2022/2023 SPORTFACE.IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Gli uomini di Ancelotti restano lontanissimi (-11) dal Barcellona che potrebbe allungare ulteriormente a 7 turni dalla fine. Grande protagonista l'argentino, autore di tutte e 4 le reti dei padroni di ...