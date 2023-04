La Lazio ha conquistato ventuno degli ultimi ventiquattro punti, ormai va a memoria, non ha altri impegni e da qui a fine campionato si ritrova soltantoe Inter come rivali d'alta classifica (...(2 - 2)(4 - 3 - 3): Cazzioli, Crevacore (10' st. Zanini), Sorelli (15' sts. Ticozzelli), ... Pisoni),(16' st. Mattiello); Carcassi (36' st. Vergari), Colombo (36' st. Coppola), Bauce (16' ..."Soltanto" 32 gol segnati in 25 partite. Dai tempi di Luis Enrique lo score della Roma non era così basso, scrive Fabiosu La Gazzetta dello Sport . L'Inter ne ha messi dentro 46, il42 e la Lazio 41. Ma hanno fatto meglio anche Atalanta (42), Juve (40) e Udinese (33). I dati difensivi sono molto migliori, ...

Licari: “Il Milan è cresciuto in gioco, mentalità e personalità” Pianeta Milan

Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan: "Ma ora il Milan è a un bivio, perché lo sa che i miracoli non si ripetono ...Fabio Licari, noto giornalista, ha parlato del rapporto tra Stefano Pioli e il Milan: serve maggior coinvolgimento sul mercato Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari del Milan e di Ste ...