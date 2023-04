‘Libera’ in memoria di Raffaele | Aldo e Tiziano | domani l’evento itinerante

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, 27 aprile 2023, ricorre l’anniversario della barbara uccisione diDelcogliano eIermano. Come ogni anno, il coordinamento di Libera a Benevento ha organizzato una serie di iniziative per ricordare il sacrificio die conservarne la: a partire dalle ore 9:00, poi per tutta la giornata, si ripete il momento di “Un fiore per” nell’ambito del quale la cittadinanza è invitata a depositare un fiore presso la stele indi Delcogliano e Iermano presente presso la villa comunale di Benevento. Alle ore 16:00, poi, si terrà la premiazione della settima edizione del Premio Artistico Letterario indi Delcogliano e Iermano che ha ...