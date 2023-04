Li riconoscete da bambini? L’intelligenza artificiale colpisce ancora | non ci sono parole

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un’altra foto realizzata dalè diventata virale nei giorni scorsi: ritrae tre noti attori da, li riconosci? Sul fatto chesia sorprendente e a volte inquietante non cidubbi. Basti pensare a Midjourney, piattaforma che negli ultimi mesi ha permesso la realizzazioni di alcune foto fake ritraenti personaggi celebri di tutto il mondo. Un’arma a doppio taglio, dunque, che talvolta lascia perplessi e, in altri casi, fa sorridere. Come nel caso dell’immagine che vedete qui sotto: litrasforma tre attori in– Formatonews.it (credits instagram@the ai dreams)In questo scatto, ...

Loper la sua aria scettica davanti a qualsiasi argomentazione di genere, pronto a ...psicologiche dei fenomeni e negando il corrispettivo di violenza femminile (omicidi di uomini e...Il nostro appello pertanto è quello di chiedere a Voi, che siete lx più altx rappresentati della Vostra comunità, di non lasciare sole queste famiglie e, in particolare, ie le bambine che ad ...Cose che non pensavate possibili e invece sì: Jari Litmanen in versione attore nei panni di un rider italiano, in un film finlandese perin uscita la settimana prossima. Alzate il volume! https://t.co/1zY8JBNtNT - Federico Casotti (@federicocasotti) February 15, 2023