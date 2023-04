LGBT+ | un convegno in Campidoglio per fare il punto sul movimento

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In occasione dell’History Month Italia, Roma Capitale si tinge ancora una volta di rainbow. L’appuntamento è per domani 27 aprile alle ore 14 nella Sala della Protomoteca inper ildal titolo “Ilin Italia. Riflessioni storiche e prospettive future”. L’iniziativa, che si aprirà con i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri, è un’ulteriore occasione per conoscere la realtà della comunitàe per rinnovare l’impegno dell’amministrazione a fianco della comunitàcittadina. “Partiremo dal racconto della storia delin Italia per arrivare a confrontarci sul presente e sull’importante ruolo di Roma Capitale nella promozione dei diritti delle persone lgbtqia+ – dichiara ...

... che in Italia si celebra nel mese di aprile, giovedì 27 aprile, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio Roma Capitaledal titolo 'IL MOVIMENTO+ ...Il presidente di Gafcon, il primate americano Foley Beach, ha dichiarato durante l'apertura delil 17 aprile che il suo gruppo "non può più riconoscere" Justin Welby, l'arcivescovo di ...... co - organizza nel 2021 unvirtuale dedicato. Vincenzo Sofo, già tra gli animatori del '... controverso politico gay ucciso nel 2002: una piattaforma liberale e laica (anche sui diritti+) ...

Movimento LGBT, a Roma un convegno su “riflessioni storiche e prospettive future” Radio Roma

Roma, 26 apr. (askanews) – In occasione dell’Lgbt+ History Month Italia, Roma Capitale si tinge ancora una volta di rainbow. L’appuntamento è per domani, 27 aprile, alle 14 nella Sala della Protomotec ...«La condanna del Parlamento Europeo contro una presunta "retorica anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbt" di alcuni leader politici e rappresentanti del governo dell'Italia, così come di Polonia e Ungh ...