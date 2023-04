LG lancia i nuovi modelli della gamma di notebook ultraleggeri

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo averli presentati a Las Vegas in occasione del CES 2023, LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo in Italia deilaptoplinea LG gram (serie Z90RS, Z90R e ZB90R), disponibili a partire da oggi su LG Online Shop e, nelle prossime settimane, nei migliori negozi di elettronica di consumo La linea LG gram continua a essere sinonimo di potenza e maneggevolezza, offrendo caratteristiche tecniche di alto livello in formati eleganti eche, grazie alla loro comodità, possono essere portati ovunque per un’esperienza d’uso eccezionale. LG gram Style Punta di diamantecollezione 2023, LG gram Style (modello 16Z90RS) è caratterizzato da un design esclusivo ed elegante. L’elegante scocca iridescente in vetro (Corner Gorilla Glass) regala infatti variazioni di colore che lo rendono un must per i ...

" La messa a dimora dialberi è importante per affrontare il problema della ridotta disponibilità di spazi verdi nelle città dove si dispone di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano con ...La procura di Varsavial'attacco giudiziario contro il leader dell'opposizione, per "abuso ...anche per noi Anzitutto perché le imminenti elezioni d'autunno in Polonia determineranno...Triumphla collezione 2023 di abbigliamento tecnico, casual e merchandising, in arrivo in tutte le ... ha influito sulla decisione di potenziare l'offerta in questa categoria, introducendo...

Supertennis lancia nuovi canali gratuiti grazie all'HbbTV Calcio e Finanza

La new media agency di Ebano spa ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 2,1 milioni di euro Archiviato il 2022 con un fatturato in crescita di 2,1 milioni di euroo, Btress lancia ora sul mercato ...La nuova missione della cacciatrice Aloy ci riporta nel gioco d'azione di Guerrilla Games per affrontare una nuova, temibile minaccia in una Los Angeles irriconoscibile ...