L’ex presidente Real Sociedad condannato a 10 anni | offendeva i suoi “nemici” con profili Twitter falsi

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dellaIñaki Badiola è statoa diecie otto mesi di reclusione per una serie enorme di insulti e calunnie diffuse in forma anonima da due account sunei confronti di diversi politici, giudici, giornalisti e giornali. In pratica Badiola si nascondeva dietro, per scatenarsi senza freni online. Tra le vittime ci sono il vice generale di Gipuzkoa, Markel Olano, diversi magistrati, un avvocato dell’Amministrazione della giustizia, tre dirigenti del Tesoro, un notaio, un giornale e diversi professionisti dell’informazione, scrive El Mundo. Badiola ha utilizzato questi account, tra il 2017 e il 2018, per vendicarsi dopo la sua destituzione nel 2008 dalla presidenza della ...

