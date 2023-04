Leggende Gialloblù | Bergamo a centrocampo

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 aprile 2023), la “Hall of Fame” del Modena FC accoglie il suo primo centrocampista: Andrea. Sono stati moltissimi, in una settimana, i voti raccolti sui canali social del club (tramite i commenti Instagram e i sondaggi su Twitter e Facebook). L’esito delle votazioni ha visto trionfare, seguito da Maino Neri e Ermando Malinverni. Approdato a Modena dopo la vittoria della società in un derby di calciomercato con la Reggiana, nelle sue sette stagioni in(dal 1986 al 1992 e nella 1993-94) il centrocampista originario di Padova ha collezionato 235 presenze totali: 151 in Serie B, 64 in C e 21 nelle Coppe. Da oggi, con le oramai note modalità, ovvero sulle pagine social ufficiali del Modena FC, saranno aperte le votazioni per il primo attaccante da inserire nella “Hall of ...