Lecce | Blin | «Salvezza? Dobbiamo fare gruppo e lottare»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Alexis, centrocampista del, sulla lottaper restare in Serie A. Tutti i dettagli Alexis, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Siamo pronti a, come abbiamo sempre fatto da inizio anno. Secondo me le ultime tre prestazioni sono state più che incoraggianti nonostante abbiamo preso soltanto un punto. Con la Samp avremmo meritato di vincere e a Milano abbiamo sfiorato il vantaggio. Qualche tempo fa abbiamo avuto qualche difficoltà, ma in queste ultime tre partite ci sono stati segnali positivi:ripartire da qui».

Blin: “Dobbiamo difendere meglio, ma le prestazioni sono incoraggianti" Calcio Lecce

LECCE - "Siamo pronti a lottare, come abbiamo sempre fatto da inizio anno"; sono le parole di Alexis Blin, il centrocampista giallorosso che in vista ...I giallorossi tornano in campo venerdì alle 18.30 contro l'Udinese. Al termine del campionato mancano sette giornate, nelle ultime otto il Lecce ha ottenuto un solo punto. Il centrocampista francese è ...