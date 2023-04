La squadra di Pioli sembra tornata a buoni livelli, soprattutto grazie al momento super di. Ma ... il sostituto di Smalling che fino a prima disera aveva fatto benissimo quando chiamato in ...un penalty dato e poi tolto: siamo al quarto rigore assegnato in campo e revocato dal Var ... Splendida la doppietta di: ai tanti detrattori del portoghese ricordiamo che a stagione non ancora ...Giusto invece non dare il penalty, perché le citate proteste di Fiorentina e Napoli sono state, o sono, pretestuose. Tornando al match,ha dato la sveglia decisiva al Milan al minuto 40 del ...

Leao ieri a ‘Casa Milan’: ha acquistato una decina di maglie rossonere Pianeta Milan

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ibrahimovic si ferma di nuovo e Pioli si trova con un “piccolo” allarme centravanti in vista della fondamentale gara di sabato a Roma contro la squadra di Mourinho. Giroud ieri non ha giocato contro i ...