Leao dice no a Chelsea e Real Madrid | vuole rinnovare col Milan

... verso il 20' Radonjic ma Provedel ha un buon riflesso e col piede glidi no. Gara nella gara ... Una doppietta distende il Lecce e proietta il Milan al quarto posto. I rossoneri nel primo ...Al ritorno da Torino, Mino chiama Galliani, gliche mi stava mandando alla Juve e così ho ... Mi piacciono tanto anchee Osimhen. Per me questi quattro possono fare la storia del calcio".Al ritorno da Torino, Mino chiama Galliani, gliche mi stava mandando alla Juve e così ho ... Mi piacciono tanto anchee Osimhen. Per me questi quattro possono fare la storia del calcio'.

Prime pagine 26 aprile: Leao dice no a Chelsea e Real Madrid ... Calciomercato.com

No, grazie. Rafa Leao respinge le avances di Chelsea e Real Madrid. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese spinge per rinnovare il contratto col Milan in scadenza a giugno 202 ...Dalla 31a giornata di Serie A sono arrivate chiare indicazioni in chiave fantacalcio. Queste sono notizie positive, per giocatori ritrovati o che si confermano. Chi sale per il fanta, se li avete in r ...