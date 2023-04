Le regole del gioco nella partita dell’inflazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) C’è una metafora che circola tra gli economisti che può aiutarci a trarre qualche conclusione da questo viaggio nei meandri: quella dello stadio. Il premio Nobel Paul Krugman l’ha rubata al suo maestro e collega di Nobel William Nordhaus, possiamo prenderla in prestito per un attimo anche noi. L’inflazione ricorda quello che succede in uno stadio durante unadi football, o di calcio, per usare uno sport più familiare a noi europei. Quando l’azione sul campo diventa particolarmente appassionante, per esempio quando l’attaccante arriva nell’area avversaria e si trova in un duello solitario con il portiere, alcuni spettatori spinti dall’emozione possono scattare in piedi per seguire meglio e per vivere più intensamente il momento. La conseguenza, però, è che gli spettatori nelle file dietro non riusciranno più a vedere niente e, ...