Le parole di Ellie Goldstein sulla prima Barbie con sindrome di Down

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è stata scelta come brand ambassador per il lancio dellacon ladi, un progetto lanciato dall’azienda statunitense Mattel in collaborazione con NationalSyndrome Society (NDSS) che mira a rendere più inclusivi i giocattoli e insegnare la diversità ai bambini. “Sono così entusiasta che ora ci siano bambolecon ladi. Quando ho visto la bambola mi sono sentita così emozionata e orgogliosa”, dichiara l’attivista in un post pubblicato su Instagram e aggiunge: “Significa molto per me che i bambini potranno giocare con la bambola e imparare che ognuno è diverso”. L’influecer aveva già espresso il suo desiderio di collaborare con tutte quelle aziende che ...