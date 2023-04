(Di mercoledì 26 aprile 2023) «Da quando ho imparato a camminare mi piace correre» scriveva Friedrich Nietzsche. E con 38.240 persone ad aver completato almeno una maratona nel 2022, gli italiani sembrano condividere la passione del filosofo per questo sport. Secondo i dati pubblicati da Google, il 25% delle ricerche sulla piattaforma nell’ambito del fitness e dell’attività fisica includono una parola chiave legata alla corsa. Otto persone su dieci dichiarano di andare a correre dalle tre alle quattro volte a settimana, come riportato nello studio di Glucosamine, e se la salute è tra le prime motivazioni (per il 76% degli intervistati), il 61% sceglie la corsa per puro divertimento. E ancora, secondo una ricerca di Brooks, l’età media dei runner è di 43 anni per gli uomini e 39 per le donne. Il 42% delle persone preferisce correre la sera per liberarsi dai pensieri della giornata, il 34% sceglie invece la mattina ...

Le migliori scarpe da running del 2023 Panorama

Sempre più innovative e sempre più alla moda, le scarpe per correre trainano il mercato delle calzature e guardano a maggiore comfort e stabilità, per atleti e neofiti. Ecco i modelli migliori ...Un paio di scarpe da ginnastica progettate per camminare e correre su qualsiasi terreno, dotate di un’ammortizzazione che le rende, di fatto, una delle migliori scarpe da ginnastica per ...