Le Kei Car | un fenomeno solo giapponese

In Giappone però il mercato è stato ancora una volta dominato le cosiddette, terminologia derivante dalla parola nipponica keijidosha , che sta per leggero. Una tipologia di "microvetture" ...Senza contare che, per alcune piccole - come le sfiziose, anche quelle più sportiveggianti - tali unità rimangono una scelta obbligata, o quasi. Ne parliamo con maggiori dettagli nella ...Mitsubishi ha presentato nelle scorse ore la nuova Mitsubishi Delica Mini , che sarà disponibile all'acquisto in Giappone a partire dal prossimo mese. Si tratta di unadall'aspetto avventuroso, che è stata svelata in anteprima a novembre 2022 e poi a gennaio in occasione del Salone di Tokyo 2023. Nelle scorse ore, il brand giapponese ha pubblicato le ...

Nel Paese del Sol Levante occupano il 35% del mercato interno ma nel resto del Mondo non hanno mai preso piede pur con indubbi vantaggi di spazio, manovrabilità e consumi ...