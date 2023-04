Le Iene | Melissa Satta accusata di portare sfortuna a Matteo Berrettini | “Quando qualcosa nella vita di un uomo va storta è sempre colpa della sua donna | la strega che gli prosciuga il talento”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Da tempo subisco insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, mail mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso”.è tra gli ospiti de Lepuntata in onda il 25 aprile su Italia 1 ed è protagonista di un monologo incentrato sugli attacchi e gli insulti che sta ricevendo daè uscita allo scoperto convuole, infatti, che il tennista stia attraversando una fase delicata a livello professionale, con tanto di ritiro dal torneo di Montecarlo a causa di un infortunio. Fa partedi ...

Melissa Satta a Le Iene: "Insulti per relazione con Berrettini" Adnkronos

