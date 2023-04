ROMA - Una stagione da finire, un'altra da programmare. Laguarda anche al futuro: i piani, con la Champions come traguardo, saranno importanti. E a prescindere dal mercato, uno sguardo va dato ai giocatori in scadenza di contratto. Il primo è Stefan ...... considerando pure che domenica ci sarà la sfida con la. Il 3 - 5 - 2 nerazzurro dovrebbe ... De Sciglio (Cuadrado è squalificato), Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic (maa Iling Junior) ......Serie A Casini sulla richiesta del Comune di Napoli per motivi di ordine pubblico in merito alla resa in contemporanea del match degli azzurri con Inter -. E su Roma - Milan di sabato,...

Lazio, occhio ai giocatori in scadenza: le mosse di Lotito Corriere dello Sport

ROMA - Una stagione da finire, un’altra da programmare. La Lazio guarda anche al futuro: i piani, con la Champions come traguardo, saranno importanti. E a prescindere dal mercato, uno sguardo va dato ...Lazio, Maurizio Sarri a caccia di terzini per la difesa. Manuel Lazzari va via Stefan Radu si ritira. Luca Pellegrini unico terzino sinistro di ruolo ...