Lazio | Cataldi | “Felice per il rinnovo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tutti disponibili, Sarri può sorridere. Lacontinua la preparazione in vista del big match di domenica contro l’Inter con l’intero gruppo a disposizione che ha svolto una doppia seduta di allenamento. L’infermeria si è svuotata, Zaccagni e Immobile sono disponibili così come anche Casale che contro l’Inter riprenderà il suo posto in difesa. Tornerà a disposizione anche, fresco di. Proprio il centrocampista, alla radio ufficiale del club, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Laper me è una parte di vita che spero di onorare fino all’ultimo. Ilè un qualcosa di bello siglato con la società, sono. Essere qui a lungo era prima un sogno e poi è diventato un obiettivo che ha richiesto anche tanti sacrifici e rinunce perché è stato un ...

La Lazio di Claudio Lotito lavora su alcuni rinnovi di contratto: nel mirino il prolungamento di Mattia Zaccagni Calcio Italiano Calcio Estero Calciomercato Pronostici Attualit ...Doppia seduta in ottica Inter archiviata in casa Lazio. In mattinata, come al solito, la squadra è stata divisa per reparti. Sarri si è preso la difesa più i registi Cataldi ...