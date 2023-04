Lavrov | quanto guadagna il braccio destro di Putin ed il mistero del ‘doppio matrimonio’

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo, negli ultimi giorni impegnato in Brasile, ha parlato anche della guerra in corso La guerra in Ucraina continua, tra alti e bassi, e non si sa ancora come andrà a finire. Quello che è certo, è che dopo oltre un anno è ancora in corso, tant’è che continuerebbero ad arrivare aiuti in Ucraina, in particolare ne sarebbero pronti dagli Usa.-ilovetrading.it (fonte ansa foto)Negli ultimi giorni, il ministro degli Esteri russo, Sergei, è stato in Brasile per un briefing nella capitale Brasilia. Al contempo, si è espresso sul conflitto in corso e ha fatto sapere che la Russia sarebbe interessata a cessare la guerra in Ucrainaprima. Dasi apprende, il ministro russo ci ha tenuto a sottolineare che è ovvio che la Russia abbia interesse a terminare la guerra ...