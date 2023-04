L' autista del pullman sbaglia manovra e abbatte un idrante | strada allagata

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unata, l'abbattuto, il gyser e la. È quanto successo in via Flaminia, a Roma, all'altezza del civico 82, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile. A documentare la scena diversi testimoni, alcuni anche "armati" di smartphone che hanno girato video...

Nelle tavoleprogetto della ciclabile dove compare l'avvenieristica navetta senzatrasparente (forse di marca Tesla/Swarovski), non si rappresenta la controindicazione data dall'effetto ......e baby - sitter collaboratore generico polifunzionale custode di abitazione privata addetto alla stiratura cameriere giardiniereaddetto al riassetto camere e prima colazione per ospiti...Sono stati arrestati tre 30enni : uno di origine pakistana, il suoitaliano di Verona e il terzo egiziano proprietario, quest'ultimo,garage messo sotto sequestro nell'ambito dell'...

Incendio a Casal del Marmo: bus in fiamme, l'autista accosta e dà l'allarme RomaToday

Noleggio auto on demand, car sharing, bike sharing, veicoli elettrici, solari o senza autista, mobilità cooperativa, Mobility as a Service: il modo di muoversi in città muta con il supporto delle tecn ...Valle Muricana è in lutto. E’ morto Clemente Izzo, nato e cresciuto nel quartiere: era uno “dei ragazzi del quinto chilometro”, quando negli anni ‘70 la zona era un piccolo agglomerato di case all’est ...