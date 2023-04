Laura Corrotti FDI | Gualtieri acquista immobili già occupati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – “Il sindacosi accinge adre 199 unitàari dell’Inps nei quartieri di Magliana, Don Bosco e Torrino, per aumentare la disponibilità degli alloggi popolari nel Comune di Roma ma circa il 10% di questi risultano attualmente. Se è vero che si vuole incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in questo caso attraverso un investimento da 15 milioni di euro, non credo sia una scelta appropriata mirare agiàsoprattutto a seguito delle evidenti difficoltà dell’amministrazione nel procedere con gli sgomberi”. Così(in foto), consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione politiche abitative. (Com/Red/Dire)