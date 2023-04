Latina Donna sequestrata all’interno dell’ex Svar | fermato il presunto responsabile

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– Unadi origine armena è statae successivamente liberata dalla Polizia presso l’ex sito dismesso della ex, tra via Persicara e via Romagnoli, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Questura impegnati nei servizi di controllo del territorio. Laè stata portata in ospedale per accertamenti, poiché si trovava in L'articolo Temporeale Quotidiano.

... su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America. White Men Can't Jump è una rivisitazione ... un'altradella 'Ndrangheta. L'attrice ha recitato ne I Medici e in Catch - 22 Gaia Girace è ...Infatti, lache è indagata dalla Procura della Repubblica diper associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio, ha scoperto che malgrado il ricorso alla Suprema Corte ......Scivoletto e del Vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto a precedere la lezione La condizione dellain età romana nelle fonti epigrafiche di Alfredo Buonopane , docente di Epigrafiaall'...

Ancora degrado alla ex Svar di Latina: donna sequestrata. Rapitore in manette LatinaQuotidiano.it

A Latina per sostenere la candidata sindaco di centrodestra, Matilde Celentano, la ministra Santanchè ha ribadito l'intenzione di dotare il territorio pontino di un porto, volano di economia, e dell'a ...La prossima Assemblea generale, in ottobre, sulla sinodalità vedrà la partecipazione come membri votanti di almeno il 21% di religiosi e consacrate, laici e laiche di cui la metà dovranno essere donne ...